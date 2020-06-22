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تعيين أحمد المغاورى مديراً لإدارة الإيرادات بديوان محافظة الغربية

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:06 م
تعيين أحمد المغاورى مديراً لإدارة الإيرادات بديوان محافظة الغربية أحمد المغاورى محمد سليمان
الغربية - عادل ضرة

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أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، القرار رقم 646 ، لسنة 2020 ، بتكليف أحمد المغاورى محمد سليمان رئيس مركز ومدينة قطور السابق ، للعمل مديرا لإدارة إيرادات الغربية بديوان عام المحافظة .

من ناحيه أخرى أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، حركة تنقلات محدودة بين مدراء 3 إدارات بالمحافظة، حيث تم تغيير مديرى إدارات الشئون القانونية والموارد البشرية والشئون المالية .

حيث صدر قرار بنقل كل من شوقى عبد الحميد مدير عام الشئون المالية والإدارية لحى ثان طنطا ، وتعيين عبد الشافى كمال رئيس مدينة السنطة السابق مديرا عاما للشئون القانونية ، ونقل سميحة أحمد مدير الإدارة الحالى للعمل بحى أول طنطا .

كما تقرر تعيين أشرف كمال وكيل إدارة الموارد البشرية للعمل بدلا من أسامة زكريا ، الذى تم نقله لمجلس مدينة طنطا ، وتعيين محمود عمارة مديرا عاما للشئون المالية والإدارية بدلا من شوقى عبد الحميد .

من ناحيه أخرى تفقد المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى ، وبرفقته المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة ، اعمال رصف الطرق وتنفيذ الخطة الاستثمارية بقرى سامول ودمتنو ، بناء على توجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه ، باعادة المظهر الجمالى للشوارع والقرى وتسهيل الحركة المروريه على المواطنين  .

حيث قام رئيس المدينة بمتابعه أعمال البدء فى الرصف بقريه سامول ، طبقا للخطة الاستثماريه للعام المالى 2019/2020 لخطة الرصف وذلك من خلال الشركة الوطنيه ، حيث يتم الرصف بطول 200 متر ،وعرض 5 متر ، وعلى الصعيد الاخر تم متابعه اعمال الرصف بقرية دمتنو بطول 180 متر ، و عرض 5 متر  .

 


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