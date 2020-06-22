تعليم قنا تطالب الإدارات التعليمية بمسح الصور المشوهة لجدران لجان الثانوية

قنا - وائل محمد

قال الدكتور صبرى خالد وكيل مديرية التربية والتعليم ، أنه وجه بمسح الكتابات والرسومات التى تشوه جدران الفصول وخاصة فى لجان الثانوية العامة .



وأشار وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا ، إلى أنه عقد لقاء مع رؤساء الإدارات التعليمية لتقييم اليوم الأول ، إضافة إلى تعليمات بتنظيف لجان الثانوية العامة بما فيها إزالة كافة الصور المشوهة داخل اللجان وبعض المناهج القديمة.



وأضاف وكيل مديرية التربيه والتعليم، أن ذلك بناء على توجيه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاهتمام بنظافة كل لجان الثانوية العامة وغيرها من المدارس الملحقة لا تمام امتحانات الثانوية العامة .





وأكد الدكتور صبرى خالد على تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم ، وربطها بكافة الادارات التعليمية لمتابعة سير عملية الامتحانات بمختلف اللجان ، بالإضافة إلى ربطها بغرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان المحافظة لاستقبال الشكاوى ورصد أى معوقات لسرعة التعامل معها وحلها على الفور بما يضمن انتظام سير الامتحان .



جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا لهذا العام يبلغ 17 ألف و 821 طالب وطالبة موزعين على 65 لجنة رئيسية تضم 1273 لجنة فرعية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالب وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد .