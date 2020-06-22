تعليم المنوفية: مناقشة السلبيات الإدارية لامتحان الثانوية العامة مع مديرى العموم

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم المهندس أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية، اجتماعا حضره جميع المديرين العموم بديوان المديرية والإدارات التعليمية العشر على مستوى محافظة المنوفية. تناول الاجتماع استعراضا للسلبيات الإدارية والمعوقات التى رصدتها غرفة العمليات بالمديرية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وشدد مدير الإدارات التعليمية، على مديرى الإدارات التعليمة بالتنبيه على رؤساء لجان الثانوية العامة، بضرورة مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على المسافة الآمنة بين الطلاب أثناء الاستعداد لدخول اللجنة، والتنسيق الجاد مع أمن اللجنة من الخارج لعدم السماح بوقوف أولياء أمور الطلاب أمام بوابات اللجان لانتظارا أبنائهم، حرصا على سلامة الطلاب والعاملين باللجان ولضمان توفير جو هادئ لأبنائهم .

وأكد سويد، على حق الطالب فى دخول اللجنة مصطحبا أدوات التعقيم الخاصة به من منزله ، علاوة على أدوات التعقيم التى وفرتها الدولة له.

على صعيد آخر، أدى اليوم طلبة الثانوية العامة للمكفوفين امتحان اللغة العربية ( الورقة الثانية ) حيث تقدم عدد 6 طلاب بمعهد النور للمكفوفين بشبين الكوم.