اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 02:27 ص
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تعليم العاشر: 2979 طالبا أدوا امتحان الثانوية بـ7 لجان وفريق طبى بكل مدرسة

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:00 ص
تعليم العاشر: 2979 طالبا أدوا امتحان الثانوية بـ7 لجان وفريق طبى بكل مدرسة امتحانات الثانوية -ارشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أكد محمد على مدير الإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان، أن غرفة العمليات بالعاشر من رمضان لم تتلق أى شكاوى من الطلاب وأنه قام بالمرور على جميع المدارس لمتابعة سير امتحانات اليوم الأول للامتحانات وإزالة أى معوقات تطرأ على سير العملية الامتحانية.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الأسئلة جاءت فى مستوى الطالب المتوسط،  وأن عدد الطلاب بلغ 2979 طالبا وطالبة أدوا امتحان الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية بعد اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا منذ دخولهم إلى لجان الامتحانات البالغ عددها 7 لجان حيث شهدت تشديد فى الإجراءات الأمنية لمنع تجمعات الأهالى وتم تخصيص فريق طبى متواجد بالمدارس لقياس درجة حرارة الطلاب مع توزيع الكمامات عليهم ومراعاة الالتزام بالتباعد باللجان بوجود 14 طالب وطالبة باللجنة الواحدة.

 يُشار إلى أن إجمالى عدد الطلاب ممن يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام 44 ألف و788 طالب وطالبة، مقسمين إلى 17 ألفا و564 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و20 ألف و122 طالب وطالبة بشعبة "علمى علوم"،و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة "علمى رياضة"، وذلك أمام 162 لجنة رئيسية بمختلف أنحاء المحافظة.

كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

فيما دفع مرفق إسعاف الشرقية ب30 تمركز بالسيارات 10 تمركزت بمدينة الزقازيق، وباقى العدد موزع على باقى المدن والقرى تحسبا لحدوث أى تداعيات ونقل الطلاب للمستشفيات.


محافظة الشرقيه

مديريه التربيه والتعليم

امتحانات الثانويه العامه

الثانوية العامة

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