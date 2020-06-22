تعقيم وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بالشيخ زويد شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء، مواصلة فرقها الطبية وفريق مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالشيخ زويد رش وتطهير جميع لجان امتحانات الثانوية العامة استراحات مراقبى الثانوية العامة، للوقاية ولمكافحة أسباب إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضح بيان الإدارة ، أنه فى إطار هذه الجهود قامت حنان الجوهرى مشرفة الرائدات الريفيات، ونادية نجيب مشرفة نوادى المرأة بالإدارة الصحية بالشيخ زويد ، بتوعية طلبة الثانوية العامة وكيفية استخدام أساليب وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بارتداء الكمامات والجوانتيات وكيفية تطهير الأيدي، واستخدام إجراءات التباعد الإجتماعى وذلك لضمان سلامة أبناءنا الطلاب ومراقبى الامتحانات، كما تم تطهير خزانات مياه الشرب بالمدارس التى بها لجان امتحانات وأيضا استراحات المراقبين.

كانت سجلت فى شمال سيناء وفاة ثالث حالة إصابة بكورونا، لمريض تم احتجازه بقسم العزل بمستشفى العريش العام، وقالت مصادر داخل مستشفى العريش العام، إنه تم اتباع الإجراءات الوقائية خلال الدفن بمقابر العريش بمعرفة فريق من الطب الوقائى والجهات المعنية .

وشهدت شمال سيناء خلال الأسبوعين الأخيرين وفاة حالتين من مدينة العريش والشيخ زويد، وتم دفنهما بمعرفة الطب الوقائى وحضور عدد قليل من ذويهم .

وسبق أعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء فى آخر بيان لها السبت الماضى حول موقف كورونا، شفاء 21 حالة، وأن إجمالى الحالات 116 والحالات السلبية 40 حالة، وحالة واحدة تحت البحث.

وأوضحت أن هناك 45 حالات عزل منزلى تعافى منها 16 حالات ، 29 تحت العزل، والحالات الإيجابية : 30 حالة، 6 حالات تم عزلها بمستشفى بئر العبد ، 5 حالة تم عزلها بمستشفى العريش ، 2 حالة وفاة وعزل منزلى 12 حالة شفاء 5 حالات.

وقال الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة المستشفيات، إن هناك تحسنا كبيرا فى حالات المرضى المصابين بكورونا بعد تلقى العلاج بمستشفيات المحافظة .

كما سبق وأعلنت إدارة الطب الوقائى بمركز بئر العبد بشمال سيناء ، تحويل ثلاث حالات إيجابية من مستشفى بئر العبد للعزل المنزلى بعد زوال الأعراض.