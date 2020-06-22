اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 03:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تعرف على أنواع مختلفة من اضطرابات صبغة الجلد ونصائح لعلاجها

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:00 ص
تعرف على أنواع مختلفة من اضطرابات صبغة الجلد ونصائح لعلاجها علاج تصبغ الجلد
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بالتأكيد قد سمع الجميع عن مادة الميلانين، وجميع منتجات الحماية من الشمس تقريبًا تذكر ذلك في عرض مبيعاتهم، ومن المهام الأساسية للميلانين حماية الجلد عن طريق امتصاص الأشعة فوق البنفسجية الضارة. 
 

إذا سارت الأمور على ما يرام ، فإن الطريقة المثالية التي يفترض بها توزيع الميلانين بالتساوي على طول الجلد ، لكنها لا تحدث بهذه الطريقة لعدة أسباب معروفة وغير معروفة، والنتيجة لذلا هو ظهور بقع متغيرة اللون على الجلد أو ظل أغمق أو أفتح من الجلد عن المعتاد،  وهذا ما يسمى بصبغة الجلد.

أنواع أساسية من تصبغ الجلد

نقص التصبغ: عندما يكون إنتاج الميلانين منخفضًا .
التصبغ: يؤدي إلى حالات مرضية معروفة الآن مثل البهاق.
فرط التصبغ: يحدث بسبب فرط توليف الميلانين.
 
الأسباب الأخرى لفرط التصبغ وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" هي الأدوية مثل دواء العلاج الكيميائي والكلف وهرمونات الحمل وأمراض الغدد الصماء مثل مرض أديسون وعلم الوراثة. 

هناك أيضًا فرط التصبغ بعد الالتهاب، الذى يحدث بسبب حب الشباب أو الإصابات التي لم يتح لها الوقت للشفاء بشكل صحيح. 

علاجات فرط التصبغ 

يمكن تجنب فرط التصبغ وعلاجه عن طريق تثبيط المحفزات واستخدام العلاج العلاجي النشط، حيث سيكون طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك هو الشخص المناسب لتحديد نوع العلاج المناسب لبشرتك:
 
اختيار عامل الحماية من الشمس (SPF) المناسب: من خلال اختيار واقيًا من الشمس واسع الطيف يحتوي على أكسيد الزنك كمكون نشط، وقم بإعادة وضع واقي الشمس كل ساعتين. 
 
كريمات تفتيح: تحتوي على فيتامين أ (ريتينول) ، حمض أزيليك ، نياسيناميد ، حمض كوجيك ، فيتامين سي ، أربوتين ، أحماض ألفا هيدروكسي ، وقد يساعد حمض الجليكوليك وخلاصة جذر عرق السوس وخلاصة التوت وفيتامين ب 3 على تفتيح البشرة.
 
التقشير الكيميائي: على الرغم من أن التقشير متاح في الوقت الحاضر كخيار افعله بنفسك، ولكن يوصى الخبراء بالحصول على تقشير احترافي من قبل طبيب أمراض جلدية تجميلي مؤهل وذو خبرة، ويحتوي التقشير الكيميائي على حمض الجليكوليك وحمض اللاكتيك والريتينول ، ويعمل عن طريق إزالة الطبقة العليا من البشرة، ومن الأفضل إجراء التقشير الكيميائي من الربيع إلى الشتاء عندما تكون كثافة الشمس منخفضة.
 
استخدام الليزر: يمكن استخدام كل من الليزر الاستئصالي وغير الاستئصالي لتقليل تغير لون الجلد ، ولكن فعاليتها تختلف باختلاف نوع الجلد.
 
 

تصبغ الجلد

التهاب الجلد

الميلانين

الحماية من الشمس

فرط التصبغ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. فض الأحراز فى محاكمة 11 متهما بـ"التخابر مع داعش"

اليوم.. فض الأحراز فى محاكمة 11 متهما بـ"التخابر مع داعش"

اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للموظفين والعمالة غير المنتظمة

اعرف نسب وقيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز للموظفين والعمالة غير المنتظمة

"الصحة العالمية": ارتفاع قياسى فى المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا

"الصحة العالمية": ارتفاع قياسى فى المعدلات اليومية للإصابة بفيروس كورونا

حالات تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك.. تعرف عليها

حالات تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك.. تعرف عليها

الصحة: الكمامات القماشية غير آمنة ويمكن تتسبب فى العدوى بكورونا

الصحة: الكمامات القماشية غير آمنة ويمكن تتسبب فى العدوى بكورونا

آليات برامج ضبط النمو السكانى. توعية 15 مليون سيدة فى سن الإنجاب الأبرز

آليات برامج ضبط النمو السكانى. توعية 15 مليون سيدة فى سن الإنجاب الأبرز

طارق شوقى: طلاب الثانوية العامة شعروا بالارتياح من امتحان اليوم الأول

طارق شوقى: طلاب الثانوية العامة شعروا بالارتياح من امتحان اليوم الأول

مستشار رئاسة الوزراء: كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق

مستشار رئاسة الوزراء: كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة