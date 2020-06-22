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تضامن الغربية: توزيع كمامات ومواد غذائية على المتضررين من تداعيات كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:15 م
تضامن الغربية: توزيع كمامات ومواد غذائية على المتضررين من تداعيات كورونا أماني النادري وكيل تضامن الغربية
الغربية- محمد طارق

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قالت أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، إنه بالتنسيق المستمر مع الجمعيات والمؤسسات والإدارات الاجتماعية وإدارة المرأة والرائدات الريفيات وإدارة التنمية، وذلك لتقديم كافة المساعدات للأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا  ، قامت الرائدات الريفيات بشن حملات توعية داخل المنازل بكافة مراكز المحافظة ، وكذالك توزيع الكمامات والمواد الغذائية .
 
وأشارت وكيل الوزارة إلى أن الجمعيات والمؤسسات قامت بتوزيع مبلغ 350 ألف جنيه لجميع الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا سواء بالمرض أو العماله الغير منتظمة بكافة مراكز المحافظه خلال يومين ، كما قامت الجمعيات والمؤسسات بتوزيع أكثر من 14900 كمامة بالمجان على الأهالي بكافة مراكز محافظة الغربية. 
 
وأضافت: قمنا بتوزيع أكثر من 17 ألف كيلو بطاط لجميع الأسر المتضررة ، كما تم توزيع 1000كرتونة وشنطة مواد غذائية ، وتوزيع 200 كيلو عسل نحل بمستشفى قطور ، كما قامت جمعيات مركز كفر الزيات بتسليم مستشفى الحميات ترولى ومياة وعصائر للمرضى والاطقم الطبية ، وكذالك وكمامات جراحيه وثلاث انابيب أكسجين .
 
وكانت أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية ، أصدرت تكليفات عاجلة لأشرف مصطفى مدير ادار الضمان الاجتماعى بتشكيل لجنة  من قسم الضمان والاغاثه بإدارة قطور للوقوف على الفور عن التلفيات بكافة البيوت التى تضررت من الحريق وعمل تقرير فورى لكافة الاضىرار التى لحقت بالبيوت نتيجة الحريق، لصرف مساعدات فورية من مؤسسة التكافل حسب احتياجات كل أسرة.
 
 

 


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