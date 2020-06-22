تضامن الغربية: توزيع كمامات ومواد غذائية على المتضررين من تداعيات كورونا

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن الجمعيات والمؤسسات قامت بتوزيع مبلغ 350 ألف جنيه لجميع الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا سواء بالمرض أو العماله الغير منتظمة بكافة مراكز المحافظه خلال يومين ، كما قامت الجمعيات والمؤسسات بتوزيع أكثر من 14900 كمامة بالمجان على الأهالي بكافة مراكز محافظة الغربية.

وأضافت: قمنا بتوزيع أكثر من 17 ألف كيلو بطاط لجميع الأسر المتضررة ، كما تم توزيع 1000كرتونة وشنطة مواد غذائية ، وتوزيع 200 كيلو عسل نحل بمستشفى قطور ، كما قامت جمعيات مركز كفر الزيات بتسليم مستشفى الحميات ترولى ومياة وعصائر للمرضى والاطقم الطبية ، وكذالك وكمامات جراحيه وثلاث انابيب أكسجين .