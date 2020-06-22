تشميع كافتيريتن وضبط سيارات مخالفة لقرار الحظر برأس البر.. صور

دمياط ــ معتز الشربينى

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي وإشراف نواب المدينة؛ حملة مكبرة بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر وقوات حرس الحدود لرفع الإشغالات المخالفة للباعة الجائلين بكورنيش البحر، ومتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق الكافتيريات والمقاهي.

وأسفرت الحملة عن تشميع عدد 2 كافتيريا على شاطئ البحر خالفت القرار المُشار إليه، كما تم المرور على سوق 89 ورفع الإشغالات المخالفة به، وكذلك المرور على شارع النخيل بمنطقة الامتداد العمراني لمتابعة الانضباط بالشارع والتأكد من عدم وجود مخالفات، بالإضافة لمتابعة السيارات الغير ملتزمة بفترة الحظر والتي تبدأ من الثامنة مساءً، وكذا ضبط عدد من عربات اليد من شارع 45 (محيط قسم الشرطة)، و ذلك في إطار خطة الوحدة لمتابعة الانضباط بجميع مناطق المدينة ورفع كافة المخالفات.

كما قام قسم المكافحة بالوحدة المحلية بحملة تعقيم مكثفة جديدة لتعقيم وتطهير محيط مبنى الوحدة والبريد والسنترال والمستشفى المركزي ومبنى الوحدة القديم وشارع المديرية بدءً من النيل حتى شاطئ البحر، وصف 2 وصف 4 وشارع بورسعيد بدءًا من شارع المديرية حتى اللسان، وذلك في إطار سلسلة حملات الوحدة للوقاية ضد الفيروسات والأمراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوحدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى قامت الوحدة بحملة نظافة مكبرة بمنطقة الامتداد العمراني بحرفي (أ)، و (ب) ضمن سلسلة الحملات المكبرة التي تشنها الوحدة لرفع المخلفات والقمامة من المنطقة، وكذلك حملة نظافة مكبرة على الطريق الشرقي للمدينة وشارع الأربعين لرفع المخلفات وكنس الرمال على جانبي الطريق، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع مستوى النظافة بالمدينة إذ تستمر الحملات يوميًا لتشمل كافة مناطق رأس البر.