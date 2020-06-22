ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

كتب محمد سعودي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إنه إذا كان بإمكان الناس الخروج والاحتجاج، وأعمال الشغب، واقتحام المتاجر، وخلق جميع أنواع الفوضى، يمكنهم أيضًا الخروج والتصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

If people can go out and protest, riot, break into stores, and create all sorts of havoc, they can also go out and VOTE — and keep our Election Honest. With millions of mail-in ballots being sent out, who knows where they are going, and to whom? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020

وأضاف ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل :"علينا الحفاظ على انتخاباتنا صادقة. مع إرسال ملايين بطاقات الاقتراع بالبريد، فمن يدري إلى أين يتجهون وإلى من؟".





وأشاد ترامب بعدد من نواب الكونجرس، من بينهم كفين هيرن، حيث قال عنه :"كفين هو مدافع هائل عن ولاية أوكلاهوما! رجل أعمال ناجح"، فيما قال عن عضو الكونجرس ماركواينمولين إنه محارب لشعب أوكلاهوما، ينفذ القانون بشجاعة، بينما قال عن السيناتور جيم إينهوف إنه محارب قديم في الجيش الأمريكي ويقاتل بشدة من أجل جيشنا.

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب إن الحشد الذي تجمع من أجله منح فوكس نيوز أكبر عدد من المشاهدين في تاريخها ليلة السبت"، مضيفا في تغريدة أخرى :"المضايقة الرئاسية".