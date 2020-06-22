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ترامب: أوقفت عقوبات ضد مسئولين صينيين بسبب مسلمى الويجور لاعتبارات تجارية

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:22 ص
ترامب: أوقفت عقوبات ضد مسئولين صينيين بسبب مسلمى الويجور لاعتبارات تجارية دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مقابلة نُشرت، إنه أوقف فرض عقوبات أشد على مسؤولين صينيين ينحى باللوم عليهم فى شن حملة على أقلية الويجور المسلمة، بالصين بسبب مخاوف من عرقلة مثل هذه الإجراءات المفاوضات التجارية مع بكين.

 

ونُقل عن ترامب قوله لموقع اكسيوس الاخبارى الإلكترونى، عندما سئل عن سبب عدم فرض تطبيق عقوبات الخزانة ضد مسؤولى الحزب الشيوعى الصينى الذين لهم صلة بالقمع فى منطقة شينجيانغ " حسنا نحن فى خضم اتفاق تجارى رئيسي. وقد أبرمت اتفاقا جيدا،يتضمن مشتريات ربما تساوى 250 مليار دولار".

 

وتقدر الأمم المتحدة أن الصين تحتجز أكثر من مليون مسلم فى معسكرات فى شينجيانغ . واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الصين بتعذيب المسلمين واساءة معاملتهم، وتنفى الصين سوء معاملتهم وتقول إن هذه المعسكرات توفر تدريبا مهنيا وتساعد على مكافحة التطرف.

 

وأبلغ مسؤولون أمريكيون رويترز من قبل أنهم كانوا يدرسون منذ أواخر 2018 فرض عقوبات ضد المسؤولين الصينيين بشأن شينجيانغ ولكنهم أحجموا عن ذلك بسبب اعتبارات تجارية ودبلوماسية.

 

وبموجب المرحلة الأولى من اتفاقية تجارية جرى التفاوض عليها فى 2019 وبدأ سريانها فى فبراير شباط وافقت الصين على شراء سلع وخدمات أمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار على مدى عامين.

 


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اعتبارات تجارية

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