اليوم السابع
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تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.55% بمستهل التعاملات

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:23 ص
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.55% بمستهل التعاملات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.55% خاسراً 40.16 نقطة ليصل إلى مستوى 7305.72 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.96% خاسراً 320.68 ليصل إلى مستوى 7799.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 107.9 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال.
 
وهبط 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.02%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.98%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.95%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.86%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.73%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.69%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.88%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.50%.
 
وقفز 72 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 6.74%، ثم سهم "نادك " بنسبة 5.79%، فيما تراجع 110 سهماً على رأسها سهم "أليانز إس إف" بنسبة 2.92%، ثم سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 2.73%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 2.46%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 122.5 مليون ريال سعودي.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، أنه تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها اليوم الاثنين، حيث تم توزيع مبلغ وقدره 138.7 مليون ريال سعودي (والذي يمثل نسبة 3.70% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة)، وذلك وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال صفحة 66 الصادرة بتاريخ الموافق 10 سبتمبر 2011، تبعاً لذلك تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 63.8 مليون ريال سعودي وتصبح قيمة الإصدار الإجمالية 2.4 مليار ريال سعودي.
 

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