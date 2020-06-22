تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بالختام للجلسة الثانية على التوالى

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.17% خاسراً 85.79 نقطة ليغلق عند مستوى 7260.09 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.85% خاسراً 69.06 ليغلق عند مستوى 8027.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 265.5 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 3.01%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.99%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.85%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.68%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.66%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.65%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.35%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.17%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.70%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.66%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه وحيداً بنسبة 2.79%.

وقفز 36 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 7.32%، ثم سهم "نادك " بنسبة 3.69%، فيما تراجع 150 سهماً على رأسها سهم "أليانز إس إف" بنسبة 6.80%، ثم سهم "اتحاد اتصالات" بنسبة 5.75%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 4.27%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 288.4 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، أنه تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها اليوم الاثنين، حيث تم توزيع مبلغ وقدره 138.7 مليون ريال سعودي (والذي يمثل نسبة 3.70% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة)، وذلك وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال صفحة 66 الصادرة بتاريخ الموافق 10 سبتمبر 2011، تبعاً لذلك تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 63.8 مليون ريال سعودي وتصبح قيمة الإصدار الإجمالية 2.4 مليار ريال سعودي.

فيما أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تحديث الأسهم الحرة لجميع الشركات وذلك من بداية التداول في يوم الأحد الموافق 28 يونيو، وسيتم إضافة أسهم الشركات التالية إلى مؤشرات السوق:

1- شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية.

2- شركة سمو العقارية، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

واستبعاد أسهم شركة اللجين القابضة من حساب مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع المواد الاساسية.