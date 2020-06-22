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تراجع بورصة قطر بنسبة 0.06% بمستهل التعاملات.. وهبوط 18سهماً

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:55 ص
تراجع بورصة قطر بنسبة 0.06% بمستهل التعاملات.. وهبوط 18سهماً بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الانثين، بنسبة 0.06% خاسراً 5.94 نقطة ليصل إلى مستوى 9279.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 181.5 مليون سهم بقيمة 175.4 مليون ريال عبر تنفيذ 4353 صفقة، وتراجع 18 سهماً، وارتفع 26 سهماً، واستقر سهمين، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.35%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.11%.
 
وفي سياق متصل أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وعليه تقرر تأجيل الإجتماع إلى الموعد الثاني يوم الثلاثاء 32 يونيو لعام 2020، في تمام الساعة 6:30
 

بورصة قطر

بورصة قطر للاوراق المالية

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