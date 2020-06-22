اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بالختام للجلسة الرابعة على التوالي

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:47 م
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بالختام للجلسة الرابعة على التوالي البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة للجلسة الرابعة على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً متساوي الأوزان،  كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 102 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 579.506 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10742 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1649 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 12324 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 4094 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 1361 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2125 نقطة.
 

البورصة المصرية

البورصة

اخبار البورصة

بورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

ولادة طفل باستخدام تقنيات التنويم المغناطيسى وزنه 5 كيلو جرام

ولادة طفل باستخدام تقنيات التنويم المغناطيسى وزنه 5 كيلو جرام

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

داليا إبراهيم تعلن اعتزال الفن.. وتؤكد: اكتفيت بـ 40 مسلسلا

داليا إبراهيم تعلن اعتزال الفن.. وتؤكد: اكتفيت بـ 40 مسلسلا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة