تحذيرات بلجيكية من انتشار كورونا بعد تجمعات جماهيرية

كتب أحمد عرفة

أثارت احتفالات ليلية حاشدة فى مدينة بروكسل خلال عطلة نهاية الأسبوع، غضب الخبراء المعنيين بمكافحة فيروس كورونا المستجد في بلجيكا، حيث حذروا من تفشي العدوى مجددا، حيث حذروا من أن الفيروس لم يختف ولا بزال ساريا في البلاد، رغم استمرار ضعف وتيرة انتشاره، وأن الأمور ستزداد سوءا لو تكررت مثل هذه التجمعات.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد عالم الوبائيات مارك فان رانست، ضرورة التنبه بأن الوباء لم ينته بعد، محذرا من مغبة عودة الإصابات للارتفاع بسبب هذه التجمعات التي لم يتم خلالها التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي.



ولا تزال التجمعات الكبيرة والاحتفالية ممنوعة في البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع الوباء رغم السماح للمطاعم والمقاهي بالعودة لاستقبال الزبائن ضمن شروط محددة. وكانت أزمة كورونا أودت بحياة ما يزيد عن 9600 شخصا في بلجيكا حسب أحدث الإحصائيات.