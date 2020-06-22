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تجديد حبس عاطل لحيازته 7 آلاف قرص مخدر و9 طرب حشيش بالإسكندرية

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:05 م
تجديد حبس عاطل لحيازته 7 آلاف قرص مخدر و9 طرب حشيش بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمر المستشار مصطفى صلاح الدين رئيس نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 7 آلاف قرص مخدر و9 طرب حشيش بقصد الاتجار به على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائه.

علي الفور تم عمل كمين أُعد له بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وألقي القبض عليه حال استقلاله سيارة، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 7000 قرص مخدر، و9 طربة لمخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار به علي عملائه، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات 675000 جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و  318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا  178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.


الاسكندريه

اخبار مصر

حشيش

طرب حشيش

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