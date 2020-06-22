اليوم السابع
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تايلاند تعطى الجرعة الثانية من لقاحها للقرود بعد نجاح المرحلة الأولى

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:50 م
تايلاند تعطى الجرعة الثانية من لقاحها للقرود بعد نجاح المرحلة الأولى لقاح تايلاند المطور على القرود
كتبت إيناس البنا

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أعطى العلماء التايلانديون اليوم الاثنين، جرعة ثانية من لقاح Covid-19 التجريبي للقرود ، بحثًا عن استجابة إيجابية أخرى لتمكين التجارب السريرية على البشر، في وقت مبكر من أكتوبر.
 
ويعد  اللقاح التايلاندي واحد من بين 100 على الأقل، يتم العمل عليه على مستوى العالم في الوقت الذي ينتقل فيه العالم من فيروس مدمر أصاب أكثر من 8.7 مليون شخص وقتل 461000 ، مع الإبلاغ عن 183000 حالة يوم الأحد وهي أعلى نسبة تم الإبلاغ عنها في يوم واحد.
 
ووفقا لوكالة " رويترز" ، تم تحصين 13 قرودًا يوم الاثنين وسيكون الأسبوعان التاليان مهمين في تحديد ما إذا كان الباحثون يمكنهم المضي قدمًا في المزيد من الاختبارات أم لا.
لقاح تايلاند
لقاح تايلاند
 
وقال كيات روكسرونجثام كبير الباحثين في برنامج تطوير لقاح Covid-19 في جامعة Chulalongkorn في بانكوك: "سنقوم بتحليل الاستجابة المناعية مرة أخرى، وإذا كانت الاستجابة المناعية عالية جدًا جدًا ، فهذه استجابة جيدة"، وتدعم حكومة تايلاند التجارب وتأمل أن يكون لديها لقاح فعال من حيث التكلفة يتم تصنيعه محليًا وجاهزًا للعام المقبل.
 
تنقسم القردة إلى 3 مجموعات ، واحدة تحصل على جرعة عالية ، والأخرى جرعة منخفضة والأخيرة لم تتلقى شيء، بحيث يتلقون ثلاث حقن في المجموع ، كل شهر على حدة.
لقاح تايلاند على القرود
لقاح تايلاند على القرود
 
أثارت الجرعة الأولى في 23 مايو ردودًا إيجابية من جميع الحيوانات باستثناء مجموعة واحدة في مجموعة الجرعات العالية ومن ثلاثة في مجموعة الجرعات المنخفضة ، وهي نتيجة وصفها Kiat بأنها "مثيرة للإعجاب للغاية".
 
قال Kiat إذا كان هناك استجابة مماثلة بعد الجرعة الثانية ، فإن البرنامج سيطلب 10000 جرعة يتم إجراؤها لتجربة بشرية ، مضيفًا أن مجموعته قد غمرت بعروض من المتطوعين.
 
وقال عن الجرعات "أقرب وقت يمكن أن نحصل عليه قد يكون أواخر سبتمبر"،  "لكننا لا نتوقع ذلك في القريب العاجل وقد يكون آخره في نوفمبر".
 

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