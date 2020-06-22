ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن المتحدث باسم المركز تاويسين ويسانويوتين قوله: إن الإصابات الجديدة تم اكتشافها في الحجر الصحي لمواطنين تايلانديين عائدين من الهند.

وأضاف ويسانويوتين أنه مع ذلك لا يمكن للبلاد تخفيض حذرها لأن حالة واحدة وافدة أو اكتشاف ثلاث حالات مثل اليوم يمكن أن يؤدي إلى تفشي المرض محليًا.

