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تأجيل محاكمة متهم بقتل ضابط شرطة عمداً بمصر القديمة لـ 19 سبتمبر

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:56 م
تأجيل محاكمة متهم بقتل ضابط شرطة عمداً بمصر القديمة لـ 19 سبتمبر محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، تأجيل محاكمة المتهم "ملاك.م" فى اتهامه بقتل ضابط شرطة عمداً بمصر القديمة، لجلسة 19 سبتمبر.
 
صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر  خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.
 
وأسندت النيابة للمتهم "ملاك.م"، عامل رخام، تهمة قتل المجنى عليه "م.س" عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم وصمم على قتل أياً من رجال الشرطة، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية حتى أبصر المجنى عليه، فأشهر فى مواجهته سلاحه الأبيض وطعنه طعنة نافذة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.
 
وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهى إحراز بدون ترخيص سلاح نارى "مششخن"  "مسدس فرد الإطلاق"، كما أحرز المتهم عدد من الطلقات النارية تستخدم فى السلاح المذكور.
 
كما شرع المتهم فى سرقة السلاح الميرى والطلقات النارية الخاصة بالمجنى عليه، إلا أن أثر جريمته قد خاب بضبطه متلبسا بجريمته.
 
 

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