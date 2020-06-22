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بيان صحة شمال سيناء : 3 حالات وفاة بكورنا وشفاء 29 آخرين

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:45 م
بيان صحة شمال سيناء : 3 حالات وفاة بكورنا وشفاء 29 آخرين بيان صحة شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت اليوم مديرية الصحة بشمال سيناء ، فى بيان صحفى ، تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا لمرضى احتجزوا بقسم العزل بمستشفى العريش العام ، موضحا أنه تم شفاء 29 حالة، وأن إجمالى الحالات 123 والحالات السلبية 40 حالة، و6 حالات تحت البحث.

وقال البيان ، أن هناك 47 حالات عزل منزلى تعافى منها 23 حالات ، 24 تحت العزل، والحالات الإيجابية : 30 حالة، 6 حالات تم عزلها بمستشفى بئر العبد ، 4 حالة تم عزلها بمستشفى العريش ، 3حالة وفاة وعزل منزلى 11 حالة شفاء 6 حالات.

وأعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش ، مواصلتها حملات التعقيم والتطهير لمنازل حالات تبين إصابتها بفيروس كورونا ، كما تم تعقيم وتطهير محطات الصرف الصحى ، بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض ، ونفذت الحملة برئاسة المهندس صبحى الفرماوى  ، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وفريق العمل مهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد ،السيد السنوسى ، والسيد عبد الغفور، وفرج محمود، ومحمد اسماعيل وحسن عبدالرحمن ، وأحمد على ونافذ عبده مسلم.

وسبق ونفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش تعقيم دار الايتام ، ومنزلين للحالات الإيجابية و تطهير بعض العيادات التى تردد عليها. الحالات الإيجابية وتطهير مبنى الإدارة الصحية، وتعقيم وتطهير لحى كرم أبو نجيلة ، ومقر إدارة المياة الجوفية أو الرى، و منطقة سد الوادى.

 

 


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