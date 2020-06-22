بيان صحة شمال سيناء : 3 حالات وفاة بكورنا وشفاء 29 آخرين

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت اليوم مديرية الصحة بشمال سيناء ، فى بيان صحفى ، تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا لمرضى احتجزوا بقسم العزل بمستشفى العريش العام ، موضحا أنه تم شفاء 29 حالة، وأن إجمالى الحالات 123 والحالات السلبية 40 حالة، و6 حالات تحت البحث.

وقال البيان ، أن هناك 47 حالات عزل منزلى تعافى منها 23 حالات ، 24 تحت العزل، والحالات الإيجابية : 30 حالة، 6 حالات تم عزلها بمستشفى بئر العبد ، 4 حالة تم عزلها بمستشفى العريش ، 3حالة وفاة وعزل منزلى 11 حالة شفاء 6 حالات.

وأعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش ، مواصلتها حملات التعقيم والتطهير لمنازل حالات تبين إصابتها بفيروس كورونا ، كما تم تعقيم وتطهير محطات الصرف الصحى ، بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض ، ونفذت الحملة برئاسة المهندس صبحى الفرماوى ، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وفريق العمل مهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد ،السيد السنوسى ، والسيد عبد الغفور، وفرج محمود، ومحمد اسماعيل وحسن عبدالرحمن ، وأحمد على ونافذ عبده مسلم.

وسبق ونفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش تعقيم دار الايتام ، ومنزلين للحالات الإيجابية و تطهير بعض العيادات التى تردد عليها. الحالات الإيجابية وتطهير مبنى الإدارة الصحية، وتعقيم وتطهير لحى كرم أبو نجيلة ، ومقر إدارة المياة الجوفية أو الرى، و منطقة سد الوادى.