اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 01:43 م
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بورصة قطر حمراء للجلسة الثانية على التوالي.. وهبوط 20 سهماً

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:24 م
بورصة قطر حمراء للجلسة الثانية على التوالي.. وهبوط 20 سهماً بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الانثين، بنسبة 0.26% خاسراً 24.59 نقطة ليغلق عند مستوى 9260.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 277.3 مليون سهم بقيمة 343.7 مليون ريال عبر تنفيذ 8278 صفقة، وتراجع 20 سهماً، وارتفع 25 سهماً، واستقرت 3 أسهم، وهبط قطاعي النقل والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.22%، 0.16%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%.
 
وفي سياق متصل أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وعليه تقرر تأجيل الإجتماع إلى الموعد الثاني يوم الثلاثاء 32 يونيو لعام 2020، في تمام الساعة 6:30.
 

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