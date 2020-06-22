بورصة البحرين خضراء بجلسة الاثنين مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.31% رابحاً 3.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1278.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 5 ملايين سهم بقيمة 697.8 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.12% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.12%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.5% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.12%، عقارات السيف بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.40% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.03%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة ألمنيوم البحرين، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأحد الموافق 26 يوليو المقبل، وذلك في تمام الساعة 1 ظهراً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يوينو لعام 2020.

فيما أعلنت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 25 يونيو، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، حيث ستتم مناقشة أولاً الإطلاع على عمليات الشركة والشركات التابعة لها، ثانياً الإطلاع على استراتيجية الشركة، ثالثاً الإطلاع على المشاريع الحالية، رابعاً ما يستجد من أعمال.

كما أعلنت بتلكو، عن إعادة تعيين سيكو كصانع سوق لأسهم بتلكو العادية المدرجة في بورصة البحرين، وذلك وفقاً لموافقة مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، وسيتم الاستحواذ على هذه الأسهم من خلال برنامج صناعة السوق الذي سوف تقوم سيكو بإدارته بهدف تنشيط التداول على سهم بتلكو من خلال تعزيز عروض البيع والشراء في السوق، والتي من شأنها زيادة نسبة السيولة، وضمان انعكاس القيمة السوقية الحقيقية على أداء أسهم الشركة، وسوف تتيح هذه الموافقة لشركة بتلكو الاستحواذ على ما يصل إلى 3% من إجمالي الأسهم الصادرة، وسيبقى الاتفاق الحالي بين بتلكو وسيكو إلى 15 يونيو عام 2021 مع إمكانية تمديد هذه الفترة، وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.