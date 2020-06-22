بكين (أ ش أ)

أعلنت الصين تعليق واردات الدجاج من شركة "تايسون" للأطعمة في الولايات المتحدة الأمريكية ، بسبب مخاوف من انتشار فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19) في موقعها، وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، أن شركة "تايسون"، الواقعة في ولاية "أركنساس " الأمريكية، أكدت ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس "كورونا " المستجد بين موظفيها مؤخراً في إحدى مواقعها بالولايات المتحدة.

ومن جانبها ، لم تحدد الشركة الأمريكية أيَّ موقع تقصده (بكين ) داخل الولايات المتحدة.

وكانت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، أعلنت اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى 21 يونيو، منها تسع حالات فى العاصمة بكين .

وكانت الصين قد سجلت 26 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس قبل يوم منها 22 حالة فى بكين، وتفرض السلطات المحلية قيودا على تنقل الناس بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من العدوى المحلية.

وتم تسجيل سبع حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، مقارنة بست حالات قبل يوم، ولا تحصى الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة