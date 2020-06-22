بعد حصول مصر عليه.. 8 معلومات عن ختم السفر الآمن العالمى

كتبت آمال رسلان

اعتمد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، كما منح المجلس مصر ختم السفر الآمن Safe Travel .

وخلال اللقاء الذي تم عبر الفيديو كونفرانس، هنأت جلوريا جيفارا رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار علي اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس، معلنة عن سعادتها بمنح مصر خاتم السفر الآمن، ومعربة عن سعادتها بأن ترى الدول والوجهات السياحية الرئيسية مثل مصر تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدي المجلس، مما لا يظهر نجاح خاتم WTTC الآمن للسفر فحسب، بل يوضح أيضًا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون في المجال السياحي، مشيرة إلي أن هذه المرحلة هي مرحلة التعاون المشترك بين البلاد وتضافر الجهود.

وإليك أهم معلومات عن ختم السفر الآمن وأهميته للسياحة:

1.أطلق المجلس العالمي للسفر والسياحةWTTC أول ختم عالمي للسلامة والأمان والنظافة الصحية في العالم مايو الماضى.

2.يهدف الختم للتعرف على بروتوكولات السفر الآمن في جميع أنحاء العالم.

3.هذه الخطوة، تدعمها أيضًا منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

4.يوفر الختم معلومات الأمان والسلامة التي يحتاجها المسافرون والشركات، فهي تتضمن بروتوكولات موحدة عالمية للصحة والنظافة بحيث يمكن للمستهلكين تجربة رحلات آمنة.

5.ستتمكن الشركات المؤهلة مثل الفنادق والمطاعم وشركات الطيران وخطوط الرحلات السياحية ومنظمي الرحلات السياحية والمطاعم والمطارات من استخدام هذا الختم بمجرد تطبيق بروتوكولات الصحة والنظافة

6.وسيسمح هذا الختم للمسافرين بمعرفة الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم، التي اعتمدت بروتوكولات عالمية موحدة للصحة والنظافة بحيث يمكن للمستهلكين "السفر الآمن".

7.سيتمكن المسافرون من التعرف على الشركات والوجهات حول العالم التي تبنت المجموعة الجديدة من البروتوكولات العالمية التي ستشجع على عودة" رحلات آمنة "حول العالم.

8.ستساعد بدورها قطاع السفر والسياحة على إعادة فتح الأعمال التجارية والانتقال في نهج منسق.