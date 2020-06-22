بعد انتهاء أول أيام ماراثون الثانوية العامة.. كيف استعدت الأقصر للامتحانات

الأقصر – أحمد مرعى

انتهى أول أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، وشهدت المدارس واللجان توفير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الطلاب خلال أداء الامتحانات.

ونظم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفقة اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر، عمليات دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة بلجان مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية، ومدرسة خالد بن الوليد الثانوية، كما توافد أمس الأحد، طلبة الثانوية العامة على اللجان المختلفة بمحافظة الاقصر، لأداء امتحانات الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية، حيث أعلن الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أنه تم الانتهاء من أعمال الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 /2020.

وأوضح عايد أنه فى إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتفعيلا لمنظومة الاجراءات الاحترازية المتخذة وخاصة مع بدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، جاءت توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لمواصلة أعمال التطهير والتعقيم لجميع مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وجارى استكمال تركيب بوابات التطهير لكل لجنة.

وأكد وكيل تعليم الأقصر، أنه تم تسليم جميع اللجان الأدوات الخاصة بالحماية من كمامات وجونتيات وأدوات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة للطلاب والملاحظين، كما تم التشديد على كافة القائمين على أعمال لجان الامتحانات بتوفير بيئة صحية وآمنة مع الحرص التام على سلامة الجميع من الطلبة والطالبات وأطقم المراقبين والملاحظين بجميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة، جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم مع مسئولى الادارات التعليمية من خلال الفيديو كونفرانس .

وفى سياق متصل، يتابع محافظ الأقصر أعمال التطهير والتعقيم بجميع لجان الامتحان فضلا عن متابعته لسير أعمال غرف العمليات بمديريات التعليم والصحة و غرف العمليات الفرعية بالادارت التعليمية والصحية بمدن المحافظة لرصد المستجدات أولا بأول ولسرعة التعامل الفورى مع أى أحداث طارئة واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، حيث جاء ذلك لضمان توفير الجو الملائم للطلاب لاداء امتحاناتهم على اكمل وجه.

كما شهدت محافظة الأقصر، استلام مديرية التربية والتعليم بالأقصر، عدد 33 من كبائن التعقيم لامتحانات الثانوية العامة، لتوزيعها على 25 لجنة امتحانات و7 كبائن يتم تركيبها بجميع الإدارات التعليمية وكبينة لمديرية التربية والتعليم، وجاء ذلك فى إطار الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد امتحان الدور الأول من شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/ 2020.

ومن جانبه أعلن محسن الشامى مدير إدارة الأزمات والكوارث ومسئول غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الأقصر، أنه تم إنهاء أعمال اليوم الأول من امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية فى دورها الأول للعام الدراسى 2019 /2020 لطلاب الثانوية العامة، وذلك بدون رصد أى شكاوى أو بلاغات بالغش، مشيراً إلى التواصل المستمر مع غرف عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية على مدار الساعة لضمان التدخل السريع فى حالة رصد أى مشكلة قد تعوق سير أعمال الإمتحانات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور الشناوى عايد وكيل الوزارة، أنه لا صحة لما يتردد على صفحات التواصل الإجتماعى بين المواطنين بوجود 14 حالة إشتباه بكورونا بمدرسة عبد المنعم رياض بمدينة إسنا، خلال آداء إمتحان مادة اللغة العربية خلال أول أيام ماراثون الثانوية العامة، حيث أن هذا الأمر عارى تماماً من الصحة.

وقال عبد اللطيف عمران وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أن عملية آداء الإمتحان كانت تسير داخل اللجان بصورة جيدة، وصلت الأسئلة صباحاً للجان بصورة طبيعية دون تأخير، حيث لا توجد أية شكاوى أو محاضر للغش بين الطلاب والطالبات، حيث تمت متابعة توافد الطلبة على اللجان صباحاً، وتم رصد عمليات تزاحم أمام بعض اللجان وتم التدخل لإنهاؤها وتنظيم دخول الطلاب وتحقيق التباعد الإجتماعى لحمايتهم.