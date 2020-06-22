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بعد اغلاقه كليا..تعرف على التحويلات المرورية في شارع الهرم

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:42 ص
بعد اغلاقه كليا..تعرف على التحويلات المرورية في شارع الهرم المرور - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بإتخاذ إجراءاتها وذلك بمناسبة الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور ترعة الزمر.

وسيتم غلق كلى لشارع الأهرام يومياً بالإتجاهين من تقاطعه مع شارع ترعة الزمر لإستكمال الأعمال بدءاً من الساعة الـ (9) مساءً حتى الساعة الـ (4) صباح حتى يوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020، مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة وذلك على النحو التالى:
 
-  القادم من ميدان الجيزة ونفق الأهرام إتجاه شارع الأهرام السير يساراً بإتجاه فتحة بالجزيرة الوسطى "تم إستحداثها" أمام مسجد نصر الدين ثم السير والدوران يميناً إتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر الكائنة بتقاطع شارع ترعة الزمر مع الأهرام ثم يميناً بشارع الأهرام بعد تحويل الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية إلى إتجاهين ثم إستكمال السير حتى فتحة دوران "تم إستحداثها" بالجزيرة الوسطى أمام شارع النادى ثم العودة لشارع الأهرام مرة أخرى بالإتجاه الأصلى.
 
- القادم من المنطقة الأثرية وقسم الطالبية إتجاه نفق الأهرام السير يميناً إتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر ثم إستكمال السير يساراً حتى شارع الأهرام إتجاه نفق الأهرام.
 
وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق التحويلة بالكامل ووضع فواصل متحركة مناسبة بطول التحويلة وذلك لفصل الحركة المرورية بالإتجاهين.

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