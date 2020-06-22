بعد اعتبارها بؤرة لانتشار كورونا.. وفاة ثانى طفلة بإقليم هرمزجان بإيران خلال أسبوع

كتب أحمد عرفة

أعلنت جامعة هرمزجان للعلوم الطبية في إقليم هرمزجان جنوب إيران، عن وفاة طفلة ثانية بفيروس كورونا خلال أسبوع فى الإقليم، حيث قالت فاطمة نوروزيان مديرة دائرة العلاقات العامة في الجامعة، إن طفلة لا يتجاوز عمرها 11 شهرا توفيت اليوم الاثنين، إثر إصابتها بفيروس كورونا في مدينة ميناب، على الرغم من عدم إصابتها بأي مرض مزمن.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، يأتى ذلك بعد وفاة طفلة أخرى، تبلغ من العمر 10 أعوام، في مدينة بندر عباس في الإقليم ذاته الخميس الماضي، وهي كذلك لم تكن تعانى أى مرض مزمن ويصنف إقليم هرمزجان منذ أسابيع، إضافة إلى أقاليم جنوبية وغربية، مثل خوزستان وكردستان وأذربيجان، بؤرا حمراء بالنسبة لتفشي فيروس كورونا.



ويؤكد مسئولو وزارة الصحة الإيرانية أن ذلك يعود إلى عدم التقيد بالبروتوكولات الصحية، والازدحام في الأسواق، وإقامة مراسم الأعراس ومجالس العزاء، في خرق للقيود المفروضة.