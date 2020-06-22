اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 11:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد اعتبارها بؤرة لانتشار كورونا.. وفاة ثانى طفلة بإقليم هرمزجان بإيران خلال أسبوع

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:35 م
بعد اعتبارها بؤرة لانتشار كورونا.. وفاة ثانى طفلة بإقليم هرمزجان بإيران خلال أسبوع إيران
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت جامعة هرمزجان للعلوم الطبية في إقليم هرمزجان جنوب إيران، عن وفاة طفلة ثانية بفيروس كورونا خلال أسبوع فى الإقليم، حيث قالت فاطمة نوروزيان مديرة دائرة العلاقات العامة في الجامعة، إن طفلة لا يتجاوز عمرها 11 شهرا توفيت اليوم الاثنين، إثر إصابتها بفيروس كورونا في مدينة ميناب، على الرغم من عدم إصابتها بأي مرض مزمن.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، يأتى ذلك بعد وفاة طفلة أخرى، تبلغ من العمر 10 أعوام، في مدينة بندر عباس في الإقليم ذاته الخميس الماضي، وهي كذلك لم تكن تعانى أى مرض مزمن ويصنف إقليم هرمزجان منذ أسابيع، إضافة إلى أقاليم جنوبية وغربية، مثل خوزستان وكردستان وأذربيجان، بؤرا حمراء بالنسبة لتفشي فيروس كورونا.

ويؤكد مسئولو وزارة الصحة الإيرانية أن ذلك يعود إلى عدم التقيد بالبروتوكولات الصحية، والازدحام في الأسواق، وإقامة مراسم الأعراس ومجالس العزاء، في خرق للقيود المفروضة.


كورونا

هرمزجان

ازمه كورونا

ايران

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كندا: إيران وافقت على التفاوض لدفع تعويضات لذوى ضحايا الطائرة المنكوبة

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:23 م

كندا: إيران تحاول إعادة العلاقة الدبلوماسية دون تقدم بأزمة الطائرة الاوكرانية

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:07 م

إيران تسجل 119 وفاة و 2573 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:23 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. جون بولتون يصف ترامب بالساذج والخطير.. الجزائر تشُرع قانون يجرم الاستعمار الفرنسى.. وبدء محادثات حد التسلح بين أمريكا وروسيا.. وأوكرانيا تهدد إيران

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

الصحة: تسجيل 1576 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 85 وفاة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترامب يدعو المتظاهرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ90 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

لجنة مكافحة كورونا: توصلنا لنتائج مبشرة بالتجارب السريرية نعلن عنها خلال 10 أيام

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة