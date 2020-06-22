بريطانيا: منفذ هجوم ريدينج كان يعمل منفردا

رويترز

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتى باتيل، اليوم، الاثنين، إن الرجل الذي نفذ هجوما بسكين في بلدة ريدينج البريطانية كان يتصرف منفردا.

وقالت باتيل "هذا حدث مأساوي". ولم تعلق بشأن ما إذا كان الرجل الذي تم القبض عليه ليبيا لكنها لم تقل إن ذلك غير صحيح.

وقالت "ما رأيناه هنا مساء يوم السبت في ريدينج كان من فعل فرد واحد".

وقال محققون، إن رجلا اندفع إلى متنزه في ريدينج، التي تبعد نحو 65 كيلومترا غربي لندن، بينما كان رواد المتنزه يستمتعون بشمس المغيب ،أمس، السبت، وهاجم أشخاصا بسكين قبل أن يعتقله أفراد عزل من الشرطة بعد خمس دقائق من تلقي بلاغ.