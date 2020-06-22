بريطانيا: منفذ هجوم ريدينج كان يعمل منفردا

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتى باتيل، اليوم، الاثنين، إن الرجل الذي نفذ هجوما بسكين في بلدة ريدينج البريطانية كان يتصرف منفردا.
وقالت باتيل "هذا حدث مأساوي". ولم تعلق بشأن ما إذا كان الرجل الذي تم القبض عليه ليبيا لكنها لم تقل إن ذلك غير صحيح.
وقالت "ما رأيناه هنا مساء يوم السبت في ريدينج كان من فعل فرد واحد".
وقال محققون، إن رجلا اندفع إلى متنزه في ريدينج، التي تبعد نحو 65 كيلومترا غربي لندن، بينما كان رواد المتنزه يستمتعون بشمس المغيب ،أمس، السبت، وهاجم أشخاصا بسكين قبل أن يعتقله أفراد عزل من الشرطة بعد خمس دقائق من تلقي بلاغ.
قالت الشرطة ، إنها ألقت القبض على شاب في الخامسة والعشرين من عمره للاشتباه بارتكابه جريمة القتل ثم جرى احتجازه لاحقا بموجب قانون الإرهاب ولا يزال رهن الاعتقال.
وقال مصدر أمني غربى ، إن الرجل ليبي يدعى خيري سعد الله، وأضاف المصدر أن وكالة الأمن الداخلي البريطانية (إم.آي5) رصدت سعد الله العام الماضي بسبب معلومات مخابراتية عن طموحه إلى السفر لأغراض متطرفة، غير أن خططه لم تسفر عن شيء، وتابع قائلا إنه لم يستوف أبدا المعايير اللازمة لإجراء تحقيق شامل.
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