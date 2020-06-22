وقال البرنامج في تقرير إن عمليات الاغلاق للحدود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا يمكن ان يؤثر على انتاج الادوية وتوزيعها وهو ماقد يؤدى ايضا إلى زيادة فى تكلفتها وامداداتها بما فى ذلك نفاذ المخزون على مدى الشهرين المقبلين .



في غضون ذلك، ناشد المدير التنفيذى لبرنامج الامم المتحدة لمكافحة الايدز وينى بيانييما الدول والمشترين لادوية نقص المناعة المكتسبة ( الايدز ) اتخاذ الاجراءات اللازمة وبسرعة من اجل ان ضمان استمرار كل وصول الدواء للمرضى ووقف الاصابات الجديدة بالفيروس ودعا الى وضع خطط عاجلة للتخفيف من اثار ارتفاع التكاليف وانخفاض توافر هذا النوع من الادوية .



وكشف بيانييما النقاب عن التقديرات المبنية على البيانات المتاحة والتي تتوقع أن تعطيل العلاج المضاد للفيروسات المعكوسة لمدة 6 اشهر فى افريقيا جنوب الصحراء "فقط" يمكن ان يؤدى إلى وفاة قرابة نصف مليون حالة اضافية تتعلق بالايدز .