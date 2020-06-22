اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 04:32 م
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بدء عودة ملايين الطلاب للمدارس فى فرنسا بعد تخفيف قيود كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:00 م
بدء عودة ملايين الطلاب للمدارس فى فرنسا بعد تخفيف قيود كورونا عودة الدراسة بعد تخفيف قيود كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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عاد ملايين الطلاب في فرنسا إلى مدارسهم اليوم الاثنين تزامنًا مع دخول البلاد في المرحلة الثالثة من تخفيف قيود الإغلاق الكامل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن فرنسا لم تشهد قفزة في أعداد الإصابات بالفيروس مؤخرًا، مشيرة إلى أن أعداد الإصابات اليومية ظلت عند 450 حالة يوميًا، وهو معدل أقل من فترة ذروة انتشار الوباء؛ حيث سُجل خلالها 7500 إصابة في اليوم.
وأضافت الشبكة أن اجراءات التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات الوقائية في المواصلات العامة لا تزال مفعلة أيضًا في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية الحالية.
يذكر أن العديد من الطلاب الفرنسيين لم يذهبوا إلى المدارس منذ 16 مارس الماضي، قبل يوم من إعلان حالة الإغلاق الكامل في جميع أنحاء البلاد، إلا أن المدارس عاودت ممارسة نشاطها تدريجيا واستقبال الطلاب في 11 مايو الماضي مع الالتزام المشدد باجراءات التطهير.


فرنسا

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فيروس كورونا

كورونا فى فرنسا

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