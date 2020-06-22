اليوم السابع
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بحث فرض الإغلاق فى ويلز بعد تفشى كورونا فى مصنع للحوم

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:07 م
بحث فرض الإغلاق فى ويلز بعد تفشى كورونا فى مصنع للحوم المصنع فى ويلز
كتبت رباب فتحى

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قال مارك دراكفورد رئيس وزراء ويلز إن ويلز يمكن أن تنفذ أول إغلاق محلي لها بعد تفشي فيروس كورونا في مصنع لحوم، وقال إن الإجراءات الصارمة لن يتم فرضها على جزيرة أنجلسي إلا إذا كانت هناك حالة صحية عامة تقتضى ذلك ، حيث ينتظر المسئولون لمعرفة ما إذا كان التفشي قد انتشر في المجتمع الأوسع.

 

وتم تأكيد إصابة حوالي 175 حالة من كوفيد19 في مصنع "2 سيسترز" فى أنجلسى حيث توقف الإنتاج يوم الخميس بعد الإعلان عن تفشي المرض وقيل للموظفين أن يعزلوا أنفسهم لمدة أسبوعين.

 

ويوم الاثنين ، قال دراكفورد إن وزراء الحكومة والسلطة المحلية في الجزيرة يراجعون الوضع ، مع استمرار تطبيق إجراء الاختبارات وتتبع المخالطين ، باعتباره أولوية الآن.

 

وقال انه سيتم تقديم المشورة من مسئولي الصحة العامة بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لإجراءات تأمين محددة للمنطقة خلال الاجتماعات في وقت لاحق يوم الاثنين.

 

وكانت صحيفة "ديلى ميل" كشفت إن فيروس كورونا ضرب مصنعا بريطانيا للحوم يوزع الدجاج لكنتاكى وتيسكو.

 

 

ووصف بادي ماكنوت ، المسؤول الإقليمي لشركة Unite ، بأنه تفشي " كبير" في المصنع في شمال ويلز، مؤكدا أن الشركة تأخذ هذا على محمل الجد.

 

وقال إن الوكلاء يعملون مع الشركة في الموقع لوضع تدابير وقائية، موضحا "ولكن ليس هناك شك في أن الناس خائفون للغاية. إنهم قلقون بشأن إعادة الفيروس إلى المنزل لأفراد عائلاتهم الضعفاء ، وهم قلقون بشأن التسبب فى زيادة الحالات في الجزيرة."

 

 

وقال متحدث باسم مجلس أنجليسى، بشمال ويلز، "فريق اختبار شمال ويلز الإقليمي المعنى بتحديد وتتبع الحالات ، استجاب للحالات فى المصنع على سبيل الأولوية ، ويدعم مكان العمل".

 


ويلز

مصنع للحوم

كورونا

كوفيد19

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