بالفيديو.. الشرطة التركية تقمع تظاهرة لمحامين ضد حزب العدالة والتنمية

كتب- هاشم الفخراني

اعتدت الشرطة التركية على تظاهرة لنقابة المحاميين ضد تدخل حكومة العدالة والتنمية فى النظام الانتخابى للنقابة باسم "مسيرة الدفاع". وذكرت وسائل إعلام تركية أن مشاهد الاعتداء على مسيرة رؤساء نقابة المحامين باسم "مسيرة الدفاع" في مدينة أنقرة من قبل قوات الشرطة التركية بعدما قطعوا عليهم الطريق عند مدخل طريق إسكي شهير ومنعوهم من دخول أنقرة.

يذكر أن رؤساء نقابة المحامين قد نظموا مسيرة للمحامين ضد خطة حكومة العدالة والتنمية لتغيير الهيكل والنظام الانتخابي لنقابة المحامين والعديد من النقابات الأخري، واضطر رؤساء المحامين، الذين ساروا إلى أنقرة، إلى الاعتصام والجلوس عن مدخل المدينة بعد تعرضهم للإعتداء من قبل قوات الشرطة ومنعهم من دخول المدينة.

يذكر أن حوالي 80 نقابة فرعية كانت قد بدأت التحرك في مسيرات ضخمة، منذ يوم الجمعة الماضي، حتى وصلت اليوم إلى مشارف أنقرة، بهدف الدخول إلى مقر رئاسة نقابة المحامين بالعاصمة التركية.