أعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم الاثنين، عن تسجيلها 1643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 181 ألفا و88 حالة، وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني أن الوزارة سجلت 35 حالة وفاة جديدة ليبلغ اجمالي الوفيات 3590 بينما تماثل للشفاء 71 ألفا و458 حالة.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اعلن أن بلاده ستفتح مجالها الجوى جزئيا أمام الرحلات الدولية اعتبارا من الأحد، في خطوة تهدف بشكل رئيس إلى تسهيل عودة العمالة الباكستانية في الخارج.
وقال خان - في تغريدة عبر "تويتر" نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "إيه بي بي" - "سنفتح غدا جزئيا المجال الجوي أمام الرحلات الدولية، ويتم ذلك بشكل خاص لمساعدة عمالتنا في الخارج الذين كانوا أكثر من عانى في هذا الوباء لكنهم أظهروا شجاعة كبيرة"، وثمن الدور الخيري الذي لعبته الجالية الباكستانية في الخارج في مساعدة الباكستانين خلال جائحة كورونا (كوفيد - 19).
يذكر أن باكستان أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الدولية منذ مارس الماضي، في إطار الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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