إسلام أباد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم الاثنين، عن تسجيلها 1643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 181 ألفا و88 حالة، وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني أن الوزارة سجلت 35 حالة وفاة جديدة ليبلغ اجمالي الوفيات 3590 بينما تماثل للشفاء 71 ألفا و458 حالة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اعلن أن بلاده ستفتح مجالها الجوى جزئيا أمام الرحلات الدولية اعتبارا من الأحد، في خطوة تهدف بشكل رئيس إلى تسهيل عودة العمالة الباكستانية في الخارج.