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انخفاض 4 درجات بحرارة الجو اليوم وطقس حار بالقاهرة.. والعظمى 36 درجة

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:00 ص
انخفاض 4 درجات بحرارة الجو اليوم وطقس حار بالقاهرة.. والعظمى 36 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد معتدل ، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتتدل .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.
 
 و شهد أمس الأحد، ارتفاع حاد فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة ، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس شديد الحرارة ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، يكون الطقس حار على السواحل الشمالية الشرقية.
 
كما شهد  شمال  وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة.
 
 

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