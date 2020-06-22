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انخفاض سعر نفط عمان 82 سنت مسجلا 43 دولار للبرميل

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:39 م
انخفاض سعر نفط عمان 82 سنت مسجلا 43 دولار للبرميل نفط
كتبت – مروة الغول

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سجل سعر نفط عُمان تسليم شهر أغسطس القادم، اليوم الأثنين  43 دولار للبرميل، وأفادت بورصة دبى للطاقة أن بأن سعر نفط عمان شهد اليوم انخفاضا بلغ  82 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضية، الذى بلغ 43.82دولار، ويبلغ معدل سعر النفط العُمانى تسليم شهر يوليو القادم 33.68 مرتفعا بمقدار 10.3 دولار مقارنة بأسعار تسليم شهر  يونيو  الجاري.
 
وقال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين اليوم الاثنين إن بلاده ترى أن سعر النفط بين 40-50 دولارا للبرميل عادل ومتوازن  وفقا  لوكالة الإعلام الروسية .
 
يذكر أن تحالف أوبك بلس قد توصل إلي اتفاق بشأن خفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري  العاشر "غير العادي" وبموجب هذا الاتفاق يتم بدء إجراء خفض علي إجمالي الإنتاج من النفط الخام بمقدار 9.7 برميل  يوميا منذ بداية الشهر الماضي  وذلك لفترة أولية تبلغ شهرين  تنتهي مع نهاية الشهر الجاري وخلال مدة الأشهر التالية سيكون التخفيض الإجمالي المتفق عليه7.7 مليون برميل يوميا ويتبعه تخفيض قدرة 5.8مليون برميل يوميا  لمدة ستة عشر شهرا.
 
وكانت لجنة وزارية لتحالف أوبك+  قد حثت خلال الأسبوع الماضي، دولا مثل العراق وقازاخستان على تحسين الامتثال لتخفيضات النفط وتركت الباب مفتوحا لتمديد قيود الإنتاج غير المسبوقة من أغسطس أو تخفيفها.

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