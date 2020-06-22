اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة للمتخلفين عن المواعيد

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:00 م
انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة للمتخلفين عن المواعيد نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعىُ صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر يونية الجارى حيث أشارات إلى انتظام الصرف لمن تخلفوا خلال الفترة المخصصة لهم بالتنسيق مع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى ومسئولى هيئة البريد المصرى فى ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم امام المنافذ للوقاية من كورونا.

كانت نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعى قد تلقت تقريرا أمس عن صرف المساعدات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة"، كما وجهت القباج جميع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع المحافظات وجميع الادارات والوحدات الاجتماعية بالمتابعة الميدانيه لعمليه الصرف بجميع مكاتب بريد المحافظات وعمل غرف عمليات فرعيه لمتابعه شكاوي المواطنين واتباع الإجراءات الاحتيرازيه المنصوص عليها لمواجهه فيروس كرونا وتمت عمليه الصرف بسلاسه بالغه ولم تسجل غرف العمليات الفرعيه اي شكاوي اوعقبات او حالات تكدس في عمليه الصرف.


يشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالى 3.6 مليون اسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى مليار و385 مليون جنيه.


التضامن

المساعدا النقدية للمستفيدين

تكافل وكرامة

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

ولادة طفل باستخدام تقنيات التنويم المغناطيسى وزنه 5 كيلو جرام

ولادة طفل باستخدام تقنيات التنويم المغناطيسى وزنه 5 كيلو جرام

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

داليا إبراهيم تعلن اعتزال الفن.. وتؤكد: اكتفيت بـ 40 مسلسلا

داليا إبراهيم تعلن اعتزال الفن.. وتؤكد: اكتفيت بـ 40 مسلسلا

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة