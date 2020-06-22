اليوم السابع
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انتظام العمل بمحطة غاز بئر العبد الرئيسية ومحطات الاستبدال بشمال سيناء

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:45 ص
انتظام العمل بمحطة غاز بئر العبد الرئيسية ومحطات الاستبدال بشمال سيناء على سليمان مدير إدارة تموين بئر العبد
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلن اليوم مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء انه فى إطار تكليف العميد محمد بهجت، رئيس المدينة بالمتابعة الميدانية بجميع الإدارات الخدمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، قام على سليمان مدير إدارة تموين بئر العبد بمتابعة محطة تعبئة الغاز ببئر العبد .

واوضح البيان، انه تبين أن المحطة تقوم بتعبئة أسطوانات الغاز المنزلى والتجارى بجميع مراكز المحافظة، ويتوفر الغاز بالمحطة ومستودعات الاستبدال بقرى الخربة ونجيله ورمانه بالأسعار الرسمية والأوزان المعتمدة، طبقا لما جاء من قرارات  اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بشأن توصيل وتوفير الاسطوانات لمراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

كما تابع مدير إدارة التموين بئر العبد انتظام عمل المخابز بكامل طاقتها وفى المواعيد الرسمية، وإنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها لهم منذ الصباح الباكر، وسط إقبال من المواطنين، ويتم العمل بجميع المخابز بإنتظام و دون توقف أو زحام، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيرس كورونا المستجد.

كما واصل مجلس مدينة بئر العبد الحملات المكثفة بمختلف أنحاء المدينة لإزالة المخلفات الصلبة والقمامة من الشوارع لمكافحة الأمراض والعدوى بين المواطنين، تنفيذا  لخطة النظافة ورفع الإشغالات والتى تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة، وخلال الحملات تم رفع الأتربة والمخلفات بشارع التعمير ، وايضا رفع التراكمات على جانبى الطريق ، ورفع الأتربة والمخلفات بوسط البلد ومنطقة السويقة .

وسبق وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، انتهاء مجلس المدينة من إزالة 7 حالات تعدى على أراضى الدولة .

واوضح بيان المجلس، انه فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء،  وتعليمات وزير التنمية المحلية ، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد، ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.

قام مجلس مدينة بئر العبد برئاسة العميد محمد بهجت بحملة الإزالة على التعديات لليوم الثالت على التوالى ، وإزالة 7 حالات تعدى منهم 4 مزرعة دواجن، 1 غرفه، 2 سور سماوى غير مؤهلين، وتلك الأراضى مخططه لإنشاء مدينة بئر العبد الجديده طبقا للقرار الجمهورى .

وكان مجلس مدينة بئر العبد، أعلن أمس إزالة 70 حالة تعدي، على الأراضى المخططة لإنشاء مدينة بئر العبد الجديده طبقا للقرار الجمهورى .

 

 

 

 


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