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اليوم.. تسيير 5 رحلات جوية لعودة المصريين العالقين فى قطر عن طريق مسقط

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:57 ص
اليوم.. تسيير 5 رحلات جوية لعودة المصريين العالقين فى قطر عن طريق مسقط مطار القاهرة-ارشيفيه
كتب أحمد مصطفى

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تسير اليوم الإثنين، وزارة الطيران المدنى، 5 رحلات إلى سلطنة عمان، منهم 4 رحلات لمسقط، وواحدة لمدينة صلالة، لعودة المصريين العالقين فى قطر عبر مطارات سلطنة عمان.
 
وقال مصادر بمطار القاهرة الدولى، أن شركة مصر للطيران، ستسير رحلة إلى مسقط ، فى حين تسير شركة مصر للطيران التابعة لوزارة الطيران  4 رحلات بينهم 3 رحلات إلى مسقط فى حين الرحلة الرابعة تطير إلى مدينة صلالة.
 
وذكرت المصادر أن رحلات مسقط يتم من خلالها نقل العالقين المصرين بقطر عن طريق إحدى شركات الطيران الخاصة العمانية التى تقوم بنقل المصرين من قطر إلى مدينة مسقط، وتقوم شركتى مصر للطيران وإير كايروا بنقل العالقين للقاهرة.
 
هذا ويخضع الركاب القادمين على تلك الرحلات من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، ويتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
 
وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
 
 
 

أخبار المطار

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