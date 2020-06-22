اليوم.. انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بمحافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تنطلق اليوم الاثنين 22/6/2020 أولى فاعليات مبادرة 100 مليون صحة، للكشف عن أصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة البحيرة وذلك من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية، والتى تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان، وذلك بمواعيد العمل الرسمية بالوحدات الصحية من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا طوال ايام الاسبوع عدا الجمعة.

ويتم متابعة حالات أصحاب الأمراض المزمنة (وهي أمراض تدوم فترات طويلة وتتطور بصورة بطيئة، مثل أمراض القلب والضغط والسكر والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة) وذلك حرصا من الدولة على تفادي وجود مضاعفات خطيرة ناتجة عن هذه الأمراض فى ظل الظروف الراهنة وللوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وتشمل الخدمات التي تقدمها مبادرة الرئيس خدمات مهمة للغاية، لأصحاب الأمراض المزمنة، أبرزها:

متابعة حالتهم الصحية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وصرف العلاج لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، كما أنه بإمكان هذه الفئة، إجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة في أقرب مركز أو معمل خاص، حيث تعاقدت الوزارة مع تلك المراكز والمعامل لتقديم الخدمة والتيسير على المواطنين.

توفير الأطقم الطبية والإدارية اللازمة لتقديم نفس الخدمات المقدمة بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي .

تشمل المبادرة تجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

تخصيص ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج بالعيادات الخارجية بالمستشفيات واتباع أساليب مكافحة العدوى .

معرفة أماكن تلك الوحدات والمراكز الطبية التى تقدم الخدمات الطبية من خلال تطبيق (صحة مصر).

سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة".