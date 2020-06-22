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الولايات المتحدة تتبرع للجزائر بـ 4 ألاف اختبار للكشف عن فيروس كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:44 م
الولايات المتحدة تتبرع للجزائر بـ 4 ألاف اختبار للكشف عن فيروس كورونا فيروس كورونا
كتب مصطفى عنبر

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ، عن تبرعها للجزائر بـ 4 آلاف اختبار للكشف عن فيروس كورونا عن طريق المنظمة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدت السفارة الأمريكية فى الجزائر ، في بيان لها عبر صفحتها في فيس بوك "نحن فخورون بالتبرع بعدة اختبارات كوفيد-19 صالحة لأربعة آلاف شخص للشعب الجزائري عن طريق المنظمة الدولية للطاقة الذرية".

وأضافت "الولايات المتحدة تقود العالم في الاستجابة للأزمة الصحية العالمية، حيث وصلت قيمة هذه التبرعات الصادرة عن حكومة الولايات المتحدة ومواطنين أمريكيين، بالإضافة إلى شركات أمريكية لمواجهة الأزمة العالمية إلى 11 مليار دولار أمريكي".

وأعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، أمس الأحد ، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 11 ألفا و771 حالة إصابة، و845 حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 140 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 8452 حالة.

وأضاف أن نسبة 66 % من الوفيات تعود لأشخاص تتجاوز أعمارهم 65 عاما، بينما يتواجد 38 مريضا في العناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.

 

 


الجزائر

الولايات المتحدة

فيروس كورونا

كورونا

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