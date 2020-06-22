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النيابة تصرح بدفن سيدة لقيت مصرعها فى حادث تصادم بمصر الجديدة

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:37 م
النيابة تصرح بدفن سيدة لقيت مصرعها فى حادث تصادم بمصر الجديدة حادث تصادم_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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صرحت نيابة مصر الجديدة، بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها في حادث تصادم ، كما كلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة من المرور لمعاينة السيارات لمعرفة أسباب الحادث .

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمصر الجديدة بوقوع حادث مروري، أسفر عن مصرع سيدة ما أدى إلى توقف حركة المرور.

كما تم الدفع بأوناش تابعة للإدارة العامة للمرور ، وذلك لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفية الي المستشفى تحت تصرف النيابة .

فيما انتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 


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