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النيابة تشكل لجنة من المرور لتحديد أسباب حادث مصرع سيدة فى مصر الجديدة

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:45 م
النيابة تشكل لجنة من المرور لتحديد أسباب حادث مصرع سيدة فى مصر الجديدة حادث تصادم_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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طلبت نيابة مصر الجديدة، سرعة تحريات المباحث الجنائية، وذلك حول واقعة مصرع سيدة بحادث تصادم في مصر الجديدة، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة من المرور لمعاينة السيارات لمعرفة أسباب الحادث، وكانت نيابة مصر الجديدة، أمرت بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها في حادث تصادم ، وإرسال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة الحقيقى .

 

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمصر الجديدة بوقوع حادث مروري، أسفر عن مصرع سيدة ما أدى إلى توقف حركة المرور.

 

كما تم الدفع بأوناش تابعة للإدارة العامة للمرور ، وذلك لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفية الي المستشفى تحت تصرف النيابة .

 

فيما انتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

 


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