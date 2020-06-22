النيابة تستمع لشهود العيان بواقعة طعن عاطل لجاره فى الجمالية

استمعت نيابة الجمالية الجزئية، إلى أقوال شهود العيان في واقعة طعن عاطل جاره بسلاح في رقبته، حيث أكدوا أن المتهم أنه سيئ السمعة ودائما يفتعل المشاكل، وخاصة مع جاره المجني عليه ووالده صاحب محل وبينهم خلافات سابقة ويوم الواقعة خرج من منزله بسلاح أبيض" سكين"، لاستفزازه وافتعل معه مشاجرة ووجه له طعنة نافذة في الرقبة، وتبين من الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب أنه بجرح قطعي في الرقبة مما أسفر عن قطع أوتارها، والتسبب في نزيف دموي غزير وحالته غير مستقرة لاستجوابه وسماع أقواله.
ويواصل رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، جهودهم للقبض على شخص تعدى على جاره بسكين بسبب خلافات بينهما، وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بإصابة "ي.م.ا" بإصابات بالغة بعد تعدى أحد أبناء صاحب محل بمنطقة باب الشعرية بمحافظة القاهرة.
وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين صحة الواقعة، بتعدى "م.م.س" عليه بسلاح أبيض بسبب مشادات كلامية سابقة بين الطرفين ويكثف رجال المباحث جهودهم، للقبض على المتهم الهارب وبالسلاح المستخدم وحرر المحضر رقم 3068 جنح الجمالية.
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