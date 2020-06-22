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النيابة تستمع لشهود العيان بواقعة طعن عاطل لجاره فى الجمالية

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:07 ص
النيابة تستمع لشهود العيان بواقعة طعن عاطل لجاره فى الجمالية مشاجرة - أرشيفية
كتب ـ سليم على

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استمعت نيابة الجمالية الجزئية، إلى أقوال شهود العيان في واقعة طعن عاطل جاره بسلاح في رقبته، حيث أكدوا أن المتهم أنه سيئ السمعة ودائما يفتعل المشاكل، وخاصة مع جاره المجني عليه ووالده صاحب محل وبينهم خلافات سابقة ويوم الواقعة خرج من منزله بسلاح أبيض" سكين"، لاستفزازه وافتعل معه مشاجرة ووجه له طعنة نافذة في الرقبة، وتبين من الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب أنه بجرح قطعي في الرقبة مما أسفر عن قطع أوتارها، والتسبب في نزيف دموي غزير وحالته غير مستقرة لاستجوابه وسماع أقواله.

ويواصل رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، جهودهم للقبض على شخص تعدى على جاره بسكين بسبب خلافات بينهما، وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، قد تلقى بلاغا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بإصابة "ي.م.ا" بإصابات بالغة بعد تعدى أحد أبناء صاحب محل بمنطقة باب الشعرية بمحافظة القاهرة.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين صحة الواقعة، بتعدى "م.م.س" عليه بسلاح أبيض بسبب مشادات كلامية سابقة بين الطرفين ويكثف رجال المباحث جهودهم، للقبض على المتهم الهارب وبالسلاح المستخدم وحرر المحضر رقم 3068 جنح الجمالية.


عقوبة البلطجة

مشاجرة فى الجمالية

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