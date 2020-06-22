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"النواب"اليمنى يقرر تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن سيطرة الحوثيين على سقطرى

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:53 ص
"النواب"اليمنى يقرر تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن سيطرة الحوثيين على سقطرى سلطان البركانى رئيس البرلمان اليمنى
إيمان حنا

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أصدر رئيس مجلس النواب اليمنى الشيخ سلطان البركاني، قرارات بتشكيل لجان تقصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدتها محافظة أرخبيل سقطرى وعدد من المديريات في بعض المحافظات من قبل مليشيات المجلس الانتقالي ومليشيات الحوثي وذلك بناءً على مناقشات أعضاء المجلس الداعية الى تقصي الحقائق وفقاً لأحكام المادة (95) من الدستور، والفقرة (أ) من المادة (74) من اللائحة الداخلية للمجلس.وفق وكالة انباء سبأ.

وتنص القرارات على تقصي الحقائق التي حدثت خلال الأيام الماضية والمتمثلة بالاعتداء على المرافق والمؤسسات الحكومية بمحافظة سقطرى وما حدث من استيلاء عليها من قبل المليشيات التابعة للمجلس الانتقالي وممارستها لصلاحيات سلطات الدولة وما نتج عن ذلك من آثار خطيرة، وتقصي الحقائق بشأن سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية على مناطق (حجور - العود -نهم - الجوف - و مديرية ردمان) وما خلفه ذلك من آثار على العملية العسكرية ومناطق سيطرة الشرعية.

وقضت القرارات بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث محافظة ارخبيل سقطرى من الاخوة ،قاسم محمد الكسادي ، ومحمد أحمد الزويدي ، وصالح سالم العامري ، واحمد حسن باحويرث ، ومحمد ثابت العسلي ،وصالح علي فريد البرهمي ،وعبدالله شرف النعماني ،ولجنة تقصي الحقائق بشأن سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية على مناطق (حجور - العود -نهم - الجوف - و مديرية ردمان) من الإخوة علي عبده ربه القاضي ،وهاشم عبد الله الأحمر ،وعلي حسين جيلان ،وفؤاد عبيد واكد ،وعبدالسلام أحمد الدهبلي ،ومحمد صالح قباطي ،وعبد الله محمد المقطري ،ومحمد الحاج الصالحي ،و علي شائع مثنى.

وتضمنت القرارات اتخاذ اللجان المشكلة كافة الوسائل التي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه والاستعانة بمن تراه من أعضاء المجلس ، أو أي من الفنيِين أو المختصين، ورفع تقريرها بصورة عاجلة بِشأن النتائج التي توصلت اليها


اليمن

البرلمان اليمنى

المجلس الانتقالى

سقطرى

البيضاء

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