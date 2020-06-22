وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.62% مسجلا 42.42 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر يوليو بنسبة 0.35 % ليصل إلى 39.89 دولار للبرميل.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أكد خلال اجتماع لتحالف أوبك + يوم الخميس الماضي عبر وسائل التواصل الافتراضي، أن التحالف النفطي في طريقه لإعادة التوازن إلى الأسواق، مشيرا إلى أن هناك "علامات مشجعة على التعافي".

في سياق متصل، قالت شركة الطاقة "ترافيجورا"، إن مستويات الطلب العالمي على النفط تتعافى بوتيرة سريعة وذلك في أعقاب إعلان عدد من دول العالم استئناف النشاط الاقتصادي والاستعداد لعودة حركة الطيران والنقل مرة أخرى بعد أشهر من العزل.

وأشارت إلى أن معدل الطلب العالمي على الخام حاليا يقل بنحو 10 ملايين برميل يوميا عن مستوياتها قبل جائحة "كورونا"، وهو أفضل من مستواها في نهاية مارس وبداية أبريل عندما كان الطلب أقل بنحو 30 مليون برميل يوميا.

وحققت أسعار النفط مكاسب قياسية على مدار جلسات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 9%، لتواصل تعافيها المدعوم باتفاق تحالف أوبك بلس أوائل يونيو الجاري، بشأن تمديد الخفض التاريخي لمستويات الإنتاج البالغ 9.7 مليون برميل في اليوم لشهر إضافي في محاولة مستمرة لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية.