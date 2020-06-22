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المنطقة الأزهرية بالإسكندرية : لا شكاوى من امتحان الفقة بلجان المحافظة

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:52 م
المنطقة الأزهرية بالإسكندرية : لا شكاوى من امتحان الفقة بلجان المحافظة المنطقة الأزهرية بالإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أكدت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية فى بيان لها اليوم ، أن الامتحانات تسير سير حسنًا ، حيث تم متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب وجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات ، وتأمين اللجان من الداخل والخارج ، وتوفير المُناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم مع محاربة الغش ومنعه بكافة الطرق والوسائل ، والاطمئنان إلى أن الامتحان فى مستوى الطلاب ومن المناهج المقررة ولا توجد أى شكوى منه .

وكانت قد بدأت اليوم الاثنين، امتحانات الشهادة الثانوية للقسم الأدبى بالإسكندرية ، حيث أدى الطلاب امتحانهم فى مادة الفقه، وتفقد الشيخ خميس محمد مدير عام العلوم الشرعية والعربية سير أعمال الامتحانات بلجنة معهد بنين أبوقير وتضم طلاب معهدى بنين أبوقير ، وبنين الشيخ محمود أبوالعيون ، ولجنة فتيات السيوف وتضم طالبات معهدى فتيات السيوف، وفتيات سيدى بشر ، ورافق أسامة قدرى موفد قطاع المعاهد الأزهرية ، وإسماعيل أنور مدير أمن المنطقة .

وكما تابع الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات لجان معاهد بنين الإسكندرية ، وبنين سموحة النموذجي، وفتيات سموحة النموذجي؛ لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من جميع الطلاب والمشاركين فى اللجان للمحافظة على سلامتهم .

وكان قد استبعد الشيخ خميس محمد، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالإدارة الأزهرية فى الإسكندرية، اليوم الاثنين، أحد أعضاء لجنة بنين أبوقير لاكتشاف أن له صلة قرابة من الدرجة الأولى من أحد طلاب الشهادة الثانوية العامة

وأضاف البيان الصادر اليوم الاثنين ، أنه جاء ذلك على الرغم من توقيعه على أنه لا يوجد موانع من مشاركته فى أعمال امتحانات الشهادة الثانوية، وتم إحالته للشئون القانونية لاتخاذ اللازم .

 


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