المنتدى البيئى الدولى الرابع بجامعة طنطا يكشف مستقبل البيئة التعليمية بعد كورونا

الغربية - عادل ضرة

ناقش اليوم الدكتور إبراهيم فتحى معوض أستاذ الذكاء الاصطناعى بجامعة عين شمس ومدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات ، خلال محاضرته بالمنتدى البيئى الدولى الرابع بجامعة طنطا "مستقبل البيئة التعليمية ما بعد جائحة كورونا " .

حيث تناول فى بداية محاضرته عرضاً لما اتخذته بعض الجامعات العالمية من إجراءات فى مواجهة أزمة كورونا ، وكيف استطاعت التعامل مع الأزمة ، كما استعرض الصعوبات التى واجهت التعليم بالجامعات المصرية وما هى السبل التى استطاعت كل جامعة من خلال تجاوز بعض المعوقات التى فرضتها الأزمة الراهنة .

وفى السياق ذاته أضاف أن الهدف الأساسى الذى يجب أن تسعى الجامعات المصرية لتطويره ، هو تعزيز التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، فقد وضع المجلس الأعلى للجامعات خطة تهدف إلى تطوير الجامعات ودعم أنشطة التحول الرقمى والاختبارات الالكترونية وتأهيل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لتصبح جامعات ذكية من خلال إنشاء مراكز للاختبارات الإلكترونية مزودة بأحدث أجهزة الكومبيوتر اللوحي ، يراعى بها التباعد الاجتماعى بين الطلاب تنتهى فى سبتمبر القادم .

كما أشار إلى ضرورة أن يكون لدى كافة الجامعات المصرية خطة واضحة يتم من خلالها تقييم الوضح الحالى للجامعة وتحديد المتطلبات التى تحتاجها الجامعة للتحول للجامعات الذكية ، وتنفيذ مشروع تدريب موسع لجميع العاملين بالجامعة لتنمية قدراتهم لتقديم الدعم الفنى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب خطة واضحة من الجامعة تعتمد على الدمج بين التعليم التقليدى والتعليم الإلكترونى وتوفير كافة الخدمات الإلكترونية لتصبح الجامعة جاهزة لمواجهة أى أزمات مستقبلية.