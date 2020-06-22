المغرب يسجل 195 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 10172 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم /الاثنين/، تسجيل 195 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 10.172 حالة .
وأفادت الوزارة بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تشمل التحاليل المختبرية، قد بلغ 546523 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب، مبرزة عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر آجمالى عدد الوفيات عند 214 حالة، منوهة إلى تسجيل 82 حالة شفاء إضافية، تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 8366 حالة .
المغرب يسجل 195 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 10172 حالةالإثنين، 22 يونيو 2020 08:52 م
المغرب - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم /الاثنين/، تسجيل 195 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 10.172 حالة .
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