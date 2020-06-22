المغرب يسجل 102 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يتجاوز 10 آلاف حالة

الرباط (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع الإجمالي إلى 10079 حالة، وأفادت الوزارة بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، بلغ 538667 حالة منذ بداية انتشار الفيروس، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة؛ ليثبت إجمالي الوفيات عند 214 حالة، كما تم تسجيل 35 حالة شفاء جديدة؛ وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الفيروس إلى 8319 حالة.

وكانت وزارة الصحة المغربية،أعلنت أمس الأحد، تسجيل 138 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 9977 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الحالات المستبعدة - بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية لهم - قد بلغ 528214 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

وأضافت الصحة المغربية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 214 حالة، كما تم تسجيل 61 حالة شفاء إضافية، وهو ما يرفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 8284 حالة.