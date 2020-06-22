المعهد العالى للصحة العامة بالإسكندرية يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة

قدم المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية عددا من التوصيات لطلاب الثانوية العامة أثناء تواجدهم فى لجان الامتحانات منعا لانتشار العدوى والوقاية من فيروس كورونا، وجاءت كالآتي:
1- ارتداء الماسك الخاص بيك من أول الخروج من المنزل من البيت ويظل به حتى عودته وإزالته بالطرق السليمة ويغسل اليدين جيدا بعدها.
2- وجود زجاجة الكحول المطهر الخاصة بك وتقوم بتطهير يدك كل فترة لكن مع مراعاة عدم سكب الكحول على ورق الإجابة.
3- عند لجنة الامتحان لابد تتجنب تماما السلام بالأيد أو الأحضان أو القبلات.
4- حاول عدم ملامسة الوجه بالأيدي.
5- لابد من إحضار كافة الأدوات من أقلام وكتب وورق ومياه حتى لا تجبر الاستعانة بأدوات الغير.
6- لابد من تناول وجبه الأفطار قبل التوجه إلى لجنة الامتحان ولا تتناول الطعام خارج المنزل.
7- مراعاة عدم المراجعة بعد الامتحان مع الأصدقاء حتى تتفادى العدوى وتحافظ على التباعد الاجتماعي.
8- لو اضطريت تستخدم حمام المدرسة حاول عدم ملامسة الأسطح ولازم تغسل ايدك كويس بالمياه والصابون بعدها أو تطهرها بالكحول.
9- ابتعد عن الزحام في أي مكان وانتظر دايماً حتى انتهاء الزحام ثم تحرك.
10- اصطحاب المناديل المبللة المطهرة wipes.. وتنظف بيها "الديسك" قبل الجلوس.
11-اطلب من المراقب دايما أنه يفتح الشباك للحفاظ على التهوية الجيدة داخل الفصل.
12- اتبع دائماً الإرشادات الوقائية المكتوبة في كل لجنة.
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