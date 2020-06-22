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المعهد العالى للصحة العامة بالإسكندرية يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:49 م
المعهد العالى للصحة العامة بالإسكندرية يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قدم المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية عددا من التوصيات لطلاب الثانوية العامة أثناء تواجدهم فى لجان الامتحانات منعا لانتشار العدوى والوقاية من فيروس كورونا، وجاءت كالآتي:

1- ارتداء الماسك الخاص بيك من أول الخروج من المنزل من البيت ويظل به حتى عودته وإزالته بالطرق السليمة ويغسل اليدين جيدا بعدها.

2- وجود زجاجة الكحول المطهر الخاصة بك وتقوم بتطهير يدك كل فترة لكن مع مراعاة عدم سكب الكحول على ورق الإجابة.

3- عند لجنة الامتحان لابد تتجنب تماما السلام بالأيد أو الأحضان أو القبلات.

4- حاول عدم ملامسة الوجه بالأيدي.

5- لابد من إحضار كافة الأدوات من أقلام وكتب وورق ومياه حتى لا تجبر الاستعانة بأدوات الغير.

6- لابد من تناول وجبه الأفطار قبل التوجه إلى لجنة الامتحان ولا تتناول الطعام خارج المنزل.

7- مراعاة عدم المراجعة بعد الامتحان مع الأصدقاء حتى تتفادى العدوى وتحافظ على التباعد الاجتماعي.

8- لو اضطريت تستخدم حمام المدرسة حاول عدم ملامسة الأسطح ولازم تغسل ايدك كويس بالمياه والصابون بعدها أو تطهرها بالكحول.

9- ابتعد عن الزحام في أي مكان وانتظر دايماً حتى انتهاء الزحام ثم تحرك.

10- اصطحاب المناديل المبللة المطهرة wipes.. وتنظف بيها "الديسك" قبل الجلوس.

11-اطلب من المراقب دايما أنه يفتح الشباك للحفاظ على التهوية الجيدة داخل الفصل.

12- اتبع دائماً الإرشادات الوقائية المكتوبة في كل لجنة.


الاسكندريه

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